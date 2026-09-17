Con un coltello ha aggredito un'anziana in via Cicerone, arrestato 42enne con problemi psichici

L'aggressione di via Cicerone

Gela. La Polizia ha tratto in arresto un pregiudicato quarantaduenne, attualmente indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi, in esecuzione di ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere, emessa dal gip del Tribunale, su richiesta della procura della Repubblica, per il reato di tentato omicidio. All’uomo è stato contestato anche il reato di porto illegale di armi e oggetti atti ad offendere. È accusato dell'aggressione all'anziana donna, avvenuta in via Cicerone e della quale abbiamo riferito. Nel pomeriggio dell'8 settembre, notava la presenza di una donna anziana, settantacinquenne, che camminava in direzione opposta alla sua, nella medesima strada. Ha seguito la donna fino ad avvicinarsi alle sue spalle; quindi, l’afferrava al collo con la mano sinistra tentando di sgozzarla con un coltello da cucina impugnato nella mano destra. Nel corso dell’azione violenta, l’aggressore strattonava la vittima trascinandola violentemente a terra, continuando a colpirla alla testa e dandosi, infine, alla fuga. La vittima, che ha riportato escoriazioni guaribili in quindici giorni, non ha subito gravi conseguenze poiché l’aggressore, per cause indipendenti dalla sua volontà, nell’atto di aggredirla, aveva impugnato il coltello dalla parte liscia. Le indagini, condotte dai poliziotti del commissariato e coordinate dalla procura della Repubblica, hanno consentito di ricostruire quanto accaduto attraverso la visione di immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. L’uomo è stato riconosciuto dagli agenti poiché gravato da pregiudizi di polizia e, attualmente, indagato per maltrattamenti contro familiari o conviventi. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso un istituto penitenziario dotato di reparto psichiatrico, a disposizione dell’autorità giudiziaria.