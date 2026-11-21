Convergenze "Con Tesauro c'erano già contatti istituzionali", Franzone: "Sua adesione rafforza Sud chiama nord"

Nonostante le posizioni che Franzone e i suoi sostenitori locali hanno sempre avuto circa il Libero Consorzio di Caltanisetta, convinti che Gela debba lasciarlo, con Tesauro comunque non sembrano porsi difficoltà

Gela. Alcune iniziative istituzionali, venerdì, lo hanno portato in città ed è stata anche l'occasione, seppur informale, per un breve passaggio a Palazzo di Città. Il presidente del Libero Consorzio di Caltanissetta e sindaco nisseno Walter Tesauro si è rapportato con il sindaco Terenziano Di Stefano e con esponenti della sua giunta. L'ha fatto da neo aderente a “Sud chiama nord”, con un patto politico stretto tra il suo gruppo, fuoriuscito da Forza Italia, e il leader del partito Cateno De Luca. A Palazzo di Città, c'era l'assessore deluchiano della giunta del sindaco Di Stefano, Filippo Franzone. Pure lui ha avuto modo di dialogare con Tesauro, ormai suo compagno di partito. “Avere un rappresentante istituzionale come il presidente Tesauro è sicuramente un supporto in più per “Sud chiama nord”, che rimane un'esperienza molto radicata nei territori – sottolinea Franzone – è giusto che ognuno faccia le proprie scelte. Devo dire ch il dialogo istituzionale con il presidente Tesauro c'era già da prima, attraverso il sindaco Terenziano Di Stefano. Anche per quanto mi riguarda ho avuto contatti istituzionali su questioni che riguardano la città. Con l'ingresso di Tesauro e del suo gruppo, “Sud chiama nord” è pienamente rappresentato nell'area nord della provincia, dove non c'era ancora una presenza marcata”. Nonostante le posizioni che Franzone e i suoi sostenitori locali hanno sempre avuto circa il Libero Consorzio di Caltanisetta, convinti che Gela debba lasciarlo, con Tesauro comunque non sembrano porsi difficoltà di approccio politico e istituzionale. “Le nostre posizioni sono sempre state chiare – aggiunge Franzone – bisogna però guardare alla situazione attuale. Il Libero Consorzio di Caltanissetta, presieduto da Tesauro, è comunque il riferimento attuale per il nostro Comune”. L'accordo nazionale stretto da De Luca con il centrodestra, siglato direttamente con il premier Giorgia Meloni, e le recenti adesioni al suo gruppo politico di esponenti che arrivano proprio da partiti di centrodestra, più di qualche riflessione l'hanno fatta maturare rispetto alla convergenza locale con forze marcatamente progressiste che stanno nella giunta del sindaco Di Stefano. Il rapporto con Franzone e con “Sud chiama nord”, il sindaco non l'ha mai messo in discussione e non pare intenzionato a farlo adesso. Il primo cittadino ha sempre distinto le vicende nazionali e regionali da quelle locali. “Insieme al sindaco, il progetto va avanti – conclude Franzone – abbiamo posizioni univoche su temi fondamentali, dal ciclo idrico alla vertenza sanità. Per quanto mi riguarda, sto dando il massimo per la città e per arrivare a concretizzare i punti programmatici”. Franzone, del resto, l'appoggio a Di Stefano lo ufficializzò prima del ballottaggio di due anni fa, quando ancora non c'era stata l'adesione a “Sud chiama nord”, partito che peraltro fu tra i primi a dire sì alla corsa del sindaco verso la fascia tricolore.