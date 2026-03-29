Con la processione delle palme iniziano le celebrazioni della settimana santa

In tutte le parrocchie della città stamattina si sono tenute le processioni che danno il via alle celebrazioni della settimana santa

Gela. Con la Domenica delle Palme si apre ufficialmente la Settimana Santa, uno dei momenti più intensi e significativi del calendario liturgico cristiano. Nelle parrocchie della città, fedeli di tutte le età si sono riuniti per partecipare alle tradizionali processioni, portando rami di ulivo e di palma, simboli di pace e rinnovamento.

Le celebrazioni rievocano l’ingresso di Gesù a Gerusalemme, accolto dalla folla festante, e rappresentano un invito alla riflessione e alla preparazione spirituale in vista della Pasqua. Le vie si sono animate di canti, preghiere e momenti di condivisione, creando un’atmosfera raccolta ma allo stesso tempo partecipata.

La Domenica delle Palme segna così l’inizio di un percorso che accompagnerà i credenti fino al Triduo Pasquale, cuore della fede cristiana.