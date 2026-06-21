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Con la moto in una scarpata nel Messinese, in gravi condizioni il presidente di Confindustria Agrigento

Antonio Siracusa, presidente di Confindustria Agrigento, è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Messina

A cura di Redazione Redazione
21 giugno 2026 19:23
Con la moto in una scarpata nel Messinese, in gravi condizioni il presidente di Confindustria Agrigento -
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MESSINA (ITALPRESS) – Antonio Siracusa, presidente di Confindustria Agrigento, è ricoverato in gravi condizioni al Policlinico di Messina dopo un incidente in moto avvenuto sulla provinciale tra Montalbano Elicona e Tripi. Secondo una prima ricostruzione, due cani avrebbero provocato la perdita di controllo del mezzo, finito in una scarpata. Siracusa, sottoposto a un intervento chirurgico all’ospedale di Patti, è stato trasferito in Rianimazione a Messina. Lievemente ferita la compagna che viaggiava con lui.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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Verificato il: 21 giugno 2026

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