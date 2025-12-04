"Con emendamento si riconosce ruolo FI per la città", forzisti: "Rimaniamo opposizione"

Gli esponenti del partito non intendono creare fibrillazioni d'area e si percepisce chiaramente

Gela. Se sul fronte dell'opposizione di centrodestra Fratelli d'Italia ha assunto, ieri in aula durante la discussione per il bilancio stabilmente riequilibrato, una posizione piuttosto intransigente (così come quella della Dc), meno volta alla trincea politica appare quella degli azzurri di Forza Italia. Il loro emendamento, strettamente tecnico, è stato approvato dalla stessa maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano, facendo invece emergere distinguo tra le file proprio del centrodestra. Il sì al bilancio, espresso dal vicepresidente del consiglio Antonio Biundo ha certificato la linea "responsabile" di Forza Italia. Gli esponenti del partito non intendono creare fibrillazioni d'area e si percepisce chiaramente. "Accogliamo con soddisfazione l’approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, un passaggio decisivo per rimettere in ordine i conti del Comune e restituire credibilità all’azione amministrativa. L’approvazione dello strumento finanziario chiude una stagione politica buia iniziata con la dichiarazione di dissesto del 13 novembre 2023. Un ringraziamento va all’intero consiglio comunale per l’approvazione dell’emendamento presentato dal consigliere Antonino Biundo, un emendamento, come spiegato in aula, che nell’integrare la delibera di consiglio comunale ne ha rafforzato la correttezza formale. L’approvazione dell’emendamento testimonia ancora una volta che Forza Italia e’ una forza politica seria e responsabile, che all’interno delle istituzioni intende esercitare un ruolo politico per garantire equilibrio e buon senso nelle decisioni che riguardano la città. Ringraziamo chi ha votato favorevolmente l’emendamento, ed esprimiamo massimo rispetto per la decisione dei consiglieri comunali che si sono astenuti", spiegano Biundo e il segretario cittadino Vincenzo Cirignotta. A maggior ragione, da FI viene sottolineato che il posizionamento politico non cambia e non muterà neanche nel prosieguo. "Forza Italia conferma infine la propria volontà di continuare a svolgere un’azione politica di opposizione alla giunta Di Stefano rigorosa, costruttiva e orientata unicamente al bene della comunità, in sinergia con i partiti alleati.", concludono.