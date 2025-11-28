Comuni in dissesto, 702 mila euro a Gela: "Nel provvedimento accolto emendamento M5s"

Dopo le polemiche degli ultimi tempi che sembravano aver incrinato, in parte, il rapporto di fiducia tra il sindaco Terenziano Di Stefano e il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola, arrivano nuove risorse sostenute proprio dal pentastellato

Gela. Nella giornata decisiva per le sorti del bilancio stabilmente riequilibrato, avallato dal parere favorevole dei revisori dei conti, arrivano nuove risorse per l'ente comunale. Poco più di 702 mila euro per un ente in dissesto. Il provvedimento, dell'assessorato regionale delle autonomie locali, si rifà all'emendamento in finanziaria avanzato dal Movimento cinquestelle, con primi firmatari i parlamentari Nuccio Di Paola e Angelo Cambiano. Si tratta di un aumento della quota rivolta ai Comuni in dissesto. In totale, sono otto gli enti municipali che otterranno gli stanziamenti. "Il sostegno ai Comuni in dissesto finanziario - spiegano Di Paola e Cambiano - rappresenta per il Movimento cinquestelle una priorità assoluta. Grazie a una nostra iniziativa lo stanziamento iniziale di 1,2 milioni è stato portato a 10 milioni di euro. Abbiamo inoltre ampliato la platea dei beneficiari includendo tutti i Comuni da 25 mila a 100 mila abitanti". I due parlamentari aggiungono che il provvedimento "rappresenta un intervento concreto che arriva direttamente ai territori e consente ai Comuni interessati di affrontare con maggiore stabilità le criticità finanziarie, garantendo servizi essenziali e rafforzando gli equilibri di bilancio". A Gela, è stata assegnata la somma maggiore. Dopo le polemiche degli ultimi tempi che sembravano aver incrinato, in parte, il rapporto di fiducia tra il sindaco Terenziano Di Stefano e il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola, arrivano nuove risorse sostenute proprio dal pentastellato.