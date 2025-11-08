Comuni e industria, Di Stefano a Viggiano: "Alleanza per la transizione energetica"

Viggiano è un modello al quale Di Stefano e la sua amministrazione guardano con interesse

Viggiano. Un'alleanza tra Comuni sui cui territori insistono poli industriali e siti estrattivi delle multinazionali del settore. Un primo incontro si tenne lo scorso anno, a Priolo, e oggi il sindaco Terenziano Di Stefano è stato ospite del primo cittadino di Viggiano, in Basilicata, Amedeo Cicala. Il sindaco gelese ha dato comunicazione sui propri canali social e cita principalmente l'Agenda energetica 2026-2029, per i progetti destinati ai territori, imperniati sulla transizione energetica. I Comuni che si interfacciano da decenni con l'industria, già lo scorso anno, si rivolsero al governo nazionale per richiedere maggiori riconoscimenti, in termini di investimenti e di ristori. Viggiano è un modello al quale Di Stefano e la sua amministrazione guardano con interesse, soprattutto per l'interazione tra la comunità e le aziende estrattive che forniscono contributi consistenti, quanto a opere pubbliche e fondi economici per il territorio. "Continua il percorso di confronto tra i Comuni nell’ambito dell’Agenda energetica 2026-2029, un progetto che mira a costruire una strategia condivisa per la transizione energetica e lo sviluppo sostenibile del territorio", ha riferito Di Stefano. All'incontro dello scorso anno, oltre ai Comuni di Priolo, Gela e Viggiano, aderì quello sardo di Sarroch, che a sua volta è sede di un vasto polo della raffinazione. "Un’occasione importante per rafforzare la collaborazione istituzionale e individuare insieme azioni concrete per un futuro più verde e innovativo", ha aggiunto Di Stefano in merito alla riunione odierna in Basilicata.

In foto un momento dell'incontro a Viggiano