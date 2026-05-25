Comunali, affluenza in calo al 60,06%
ROMA (ITALPRESS) - Quando sono disponibili i dati di tutte le 6.278 sezioni, l'affluenza alle Comunali 2026 è al 60,06%, in calo rispetto al 64,91% delle precedenti. Lo riferisce il Viminale.- Foto IP...
A cura di Redazione
25 maggio 2026 14:55
ROMA (ITALPRESS) - Quando sono disponibili i dati di tutte le 6.278 sezioni, l'affluenza alle Comunali 2026 è al 60,06%, in calo rispetto al 64,91% delle precedenti. Lo riferisce il Viminale.
- Foto IPA Agency -
(ITALPRESS).