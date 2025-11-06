Complesso sportivo a Marchitello, pickleball e padel: giunta approva convenzione

Il progetto privato si colloca in una delle aree a destinazione sportiva del Prg ("Impianti sportivi di interesse generale") nella zona di Marchitello

Gela. Un nuovo complesso sportivo, per il padel e il pickleball ma anche per il fitness, sorgerà in un'area privata a Marchitello. La proposta progettuale per l'investimento è stata avanzata dalla società "New Padel srl". Gli atti sono stati trasmessi agli uffici comunali per le autorizzazioni necessarie. La giunta ha dato il via libera alla convenzione, decennale, che permetterà di usufruire delle strutture pure per iniziative pubbliche oltre che per l'attività di giovani di nuclei familiari economicamente in difficoltà e disabili. Nel provvedimento rilasciato dalla giunta, definito dal settore urbanistica, si fa richiamo "al perseguimento di un maggiore interesse pubblico". L'area è nella disponibilità della ditta privata in comodato d'uso per vent'anni. Sono previsti, tra gli interventi, quelli per la realizzazione di un'area parcheggio e ancora per due campi da pickleball, uffici, reception, area per la ginnastica e il fitness, tre campi da padel coperti, una palestra e un percorso jogging. L'amministrazione comunale e gli uffici municipali hanno esaminato la proposta e la richiesta di convenzione, presentata dai privati. C'è stato l'assenso, anche a seguito del parere di conformità alla pianificazione urbanistica vigente, rilasciato a ottobre. Il progetto si colloca in una delle aree a destinazione sportiva ("Impianti sportivi di interesse generale") nella zona di Marchitello.