Complesso residenziale "Due emme", sottoscritta convenzione: "Ci saranno l'illuminazione e le altre opere"

La convenzione e i relativi atti prevedono un preciso cronoprogramma

Gela. Dopo una lunga attesa, protrattasi per almeno cinque anni, il complesso residenziale sorto dall'iniziativa imprenditoriale ribattezzata “Due emme”, nella zona di via Ara Pacis, potrà vedere il completamento delle opere di urbanizzazione primaria, compresa l'illuminazione pubblica. In serata, è stata sottoscritta la convenzione, già deliberata dalla giunta comunale. Il vicesindaco Giuseppe Fava e il segretario generale Giovanni Curaba, hanno finalizzato presso uno studio notarile, a Niscemi. La convenzione e i relativi atti prevedono un preciso cronoprogramma. “Entro novembre si procederà con l'atto di cessione dei diritti reali immobiliari – spiega Fava – poi, il rilascio del permesso di costruire per il completamento delle opere di urbanizzazione primaria dei venti alloggi. A dicembre, pensiamo prima di Natale, l'installazione del contatore per l'illuminazione pubblica, con il collaudo e la piena efficienza. Questo è segno di un'amministrazione che ci mette il massimo impegno nonostante la situazione difficile e risponde alle esigenze della città”. Il segretario Curaba ha seguito personalmente, anche come dirigente del settore, l'intero iter. “E' fondamentale ricordare che abbiamo già chiuso il cerchio su “Macchitella lab” e sugli atti per dare alla città la presenza di attività universitarie in un immobile sul quale era caduto il silenzio per anni – dice il segretario – nel caso del complesso “Due emme”, la giunta ha deliberato due settimane fa e abbiamo già definito la convenzione, con la firma in sede notarile. C'è il massimo impegno mio e degli uffici, a supporto dell'amministrazione, come già fatto con Macchitella lab”.

In foto il vicesindaco Fava e il segretario generale Curaba