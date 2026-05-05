Compensazioni per gli eventi, depositata richiesta monotematico: firmano anche PeR e Iv

L'opposizione, a questo punto, attende che il presidente del civico consesso, Paola Giudice, dopo aver esaminato la richiesta, possa fissare la data di discussione in aula

Gela. Avevano preannunciato la loro intenzione e hanno finalizzato, questa mattina, il deposito di una richiesta ufficiale per un consiglio comunale monotematico sulla vicenda delle compensazioni Eni, in parte da destinare agli eventi estivi. L'opposizione, a questo punto, attende che il presidente del civico consesso, Paola Giudice, dopo aver esaminato la richiesta, possa fissare la data di discussione in aula. Nella richiesta, ci sono le firme dei consiglieri di centrodestra (a eccezione degli autonomisti che sono nella maggioranza di Di Stefano) ma anche quelle del consigliere Paolo Cafa', esponente progressista del gruppo "PeR", e di Alberto Zappietro, rappresentante di Italia Viva. Sia "PeR" sia Iv, nonostante una collocazione politica di centrosinistra, allo stato sono all'opposizione della giunta e a loro volta vogliono chiarimenti sulla scelta amministrativa di destinare una parte dei fondi delle compensazioni agli eventi estivi. L'accordo attuativo sottoscritto insieme a Eni prevede un totale di 1.200.000 euro in tre anni. Si inizia, per il 2026, con 400 mila euro. Ci sarà una variazione di bilancio da votare in aula. Il centrodestra all'opposizione ha già preannunciato un no secco alla mossa del sindaco e della sua amministrazione, ritenendo che i fondi vadano concentrati su altre proprietà. Il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Romina Morselli, che si stanno occupando in prima persona della questione, hanno sottolineato che i fondi sono previsti in un'apposita voce per la "valorizzazione della città", nel pieno rispetto dell'accordo con Eni. Hanno insistito sul fatto che le somme dell'accordo attuativo non possono essere destinate ad altre finalità.