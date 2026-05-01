Compensazioni Eni per eventi, via libera giunta: variazione bilancio da 400 mila euro

La variazione di bilancio da 400 mila euro dovrà pervenire in consiglio comunale per il voto dell'aula. La giunta ha preso atto dell'accordo attuativo

Gela. La scelta è stata fatta già a inizio anno e in questi mesi si sono susseguiti i contatti con Eni per la formalizzazione dell'accordo attuativo che permetterà all'ente comunale di ottenere un totale di 1.200.000 euro, nell'arco di tre anni, da destinare alla “valorizzazione urbana”. Sono fondi delle compensazioni, volti proprio a questo scopo, e ieri la giunta ha preso atto dell'accordo finalizzato, dando mandato agli uffici di procedere con la prima variazione di bilancio, da 400 mila euro, che consentirà lo sblocco dei fondi necessari a coprire i costi del cartellone estivo di eventi e manifestazioni culturali. C'è stato un pieno assenso da parte degli assessori su un progetto per il quale da tempo lavorano il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Romina Morselli. Si procederà a impegnare le somme, anno per anno, fino al 2028. Per quello in corso e quindi per l'imminente stagione estiva, come già riferito, ci sarà la disponibilità di 400 mila euro. Eni, attraverso Enimed, ha dato il proprio sì sottoscrivendo l'accordo attuativo, sulla base delle iniziali richieste avanzate dal sindaco Di Stefano, che insieme alla propria amministrazione punta al rilancio turistico e culturale della città, passando appunto da eventi e manifestazioni, sulla scia di ciò che già accadde un anno fa ma in quel caso con stanziamenti regionali (su iniziativa del parlamentare Ars Nuccio Di Paola). La variazione di bilancio da 400 mila euro dovrà pervenire in consiglio comunale per il voto dell'aula.