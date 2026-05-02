Compensazioni Eni per eventi, centrodestra chiede monotematico urgente: "Serve trasparenza"

Per l'opposizione, serve un dibattito pubblico

Gela. L'opposizione di centrodestra non intende limitare la vicenda delle compensazioni Eni, in parte da destinare a eventi e manifestazioni estive, al solo dibattito sulla variazione di bilancio da 400 mila euro, che a breve arriverà all'assise civica. I consiglieri che non si riconoscono nell'amministrazione del sindaco Terenziano Di Stefano chiederanno una seduta monotematica. Abbiamo riferito della presa d'atto della giunta rispetto all'accordo attuativo con Eni che destina, in tre anni, 1.200.000 euro delle compensazioni alla “valorizzazione” della città. Sono somme previste proprio a tal fine già nel protocollo di dodici anni fa. Per l'opposizione, però, serve un dibattito pubblico. “L’opposizione depositerà richiesta di consiglio monotematico urgente sull’utilizzo delle compensazioni Eni per eventi e manifestazioni. Siamo assolutamente contrariati dall’uso strumentale che si fa di risorse nate da vicende dolorose per la nostra comunità. Proprio per questo, pretendiamo il confronto in aula. Le compensazioni non sono feste. Sono fondi vincolati al ristoro ambientale e sociale del territorio. Ogni euro speso deve avere un legame diretto con quel dovere. I cittadini hanno diritto alla trasparenza e noi per primi”, fanno sapere i consiglieri di centrodestra. Gli stessi consiglieri invitano la città a partecipare alla seduta, quando si terrà. “Chi ha perso figli, padri, madri a causa di quelle vicende dolorose merita rispetto, non polemiche. Noi ci saremo e chiediamo alla città di esserci”, concludono.