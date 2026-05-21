Compensazioni ed eventi, variazione da 400 mila euro verso l'aula

Anche il voto sulla variazione di bilancio, probabilmente, non sarà esente da botta e risposta politici, dato che l'opposizione, soprattutto quella di centrodestra, non accetta il connubio tra compensazioni ed eventi

Gela. Dopo la seduta monotematica di consiglio comunale, che martedì ha sancito il supporto della maggioranza alla scelta del sindaco Terenziano Di Stefano e della sua amministrazione di finanziare gli eventi estivi, per tre anni, con fondi delle compensazioni Eni, la prossima settimana potrebbe essere la volta della variazione di bilancio, da 400 mila euro, per coprire le manifestazioni 2026. Gli atti sono stati trasmessi alla presidenza del consiglio comunale, che ha provveduto a inviarli alla commissione bilancio per il parere, comunque non vincolante. Poi, spetterà al presidente del civico consesso Paola Giudice procedere fissando la seduta ordinaria dell'assemblea cittadina. In quell'occasione, si procederà al voto. La variazione di bilancio si pone in assenza di uno strumento finanziario: si attende la decisione ministeriale prevista per gli enti in dissesto. In totale, l'accordo attuativo definito con Eni prevede 1.200.000 euro, suddivisi in tre anni, per le manifestazioni estive, iniziando appunto dai 400 mila euro per il 2026. Anche il voto sulla variazione di bilancio, probabilmente, non sarà esente da botta e risposta politici, dato che l'opposizione, soprattutto quella di centrodestra, non accetta il connubio tra compensazioni ed eventi.