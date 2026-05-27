Compensazioni ed eventi, la prossima settimana variazione di bilancio in aula

La maggioranza non sembra poter andare incontro a particolari sorprese. Il sindaco Terenziano Di Stefano, sul tema compensazioni, ha già ottenuto il pieno sostegno dei suoi

Gela. Ancora le compensazioni Eni, in parte destinate agli eventi estivi. La variazione di bilancio da 400 mila euro, necessaria alla copertura delle manifestazioni dei prossimi mesi, arriva in consiglio comunale. Mercoledì prossimo, l'aula è chiamata al voto, insieme a quello su alcuni debiti fuori bilancio e su altre variazioni. Dopo la conferenza dei capigruppo di ieri, il presidente Paola Giudice ha emanato la convocazione ufficiale. La scorsa settimana, è stato intenso lo scontro politico sul tema compensazioni ed eventi, durante il montematico voluto dal centrodestra e dai gruppi di opposizione di centrosinistra, Iv e PeR. La maggioranza non sembra poter andare incontro a particolari sorprese. Il sindaco Terenziano Di Stefano, sul tema compensazioni, ha già ottenuto il pieno sostegno dei suoi e i dirigenti di Italia Viva, con precisi parametri e criteri di trasparenza, hanno già preannunciato il sì alla variazione.