Compensazioni ed eventi, Cavallo: "Sentiremo l'assessore in commissione"

Cavallo è tra i fautori della richiesta di consiglio comunale monotematico, sempre sul tema compensazioni

Gela. Compensazioni ed eventi estivi, negli ultimi giorni, non hanno mancato di ridare spazio a distanze profonde tra la linea dell'amministrazione del sindaco Terenziano Di Stefano e quella dell'opposizione, in primis sulla sponda del centrodestra, nettamente contraria alla destinazione di quei fondi per le manifestazioni dei prossimi mesi. Sia Di Stefano sia l'assessore Romina Morselli (che si sta occupando personalmente di costruire il cartellone estivo degli eventi) hanno ribadito, a più riprese, di essere pronti a confrontarsi con la commissione cultura, presieduta dalla meloniana Sara Cavallo. Morselli ha avanzato una richiesta formale. Proprio la commissione ha la facoltà di rilasciare un parere politico e non tecnico, per definire la posizione dei consiglieri sul tema. "Spero di poter procedere in settimana alla convocazione dell'assessore, sul tema del programma degli eventi estivi - dice Cavallo - chiaramente, questo non incide su una posizione che abbiamo già espresso, almeno per quanto riguarda il mio partito e l'area politica del centrodestra all'opposizione". FdI ha fatto sapere di non accogliere di buon grado la destinazione dei fondi delle compensazioni per gli eventi estivi. Gli esponenti di Fratelli d'Italia sono convinti che ci siano altre priorità. Cavallo è inoltre tra i fautori della richiesta di consiglio comunale monotematico, sempre sul tema. "Vogliamo finalizzare anche la richiesta di monotematico - conclude il presidente della commissione - riteniamo sia corretto il dibattito pubblico, che comunque ci sarà anche rispetto alla variazione di bilancio da 400 mila euro, prossima ad approdare all'assise civica".