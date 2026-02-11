Compensazioni economiche per la presenza della discarica Timpazzo, confronto all'Ars: Fava, "acceleriamo"

Il contributo da riconoscere ai Comuni sul cui territorio è presente un sito di conferimento dei rifiuti è stato posto alla soglia del 35 per cento

Gela. L'amministrazione comunale vuole accelerare, per arrivare prima possibile allo sblocco del provvedimento regionale che permetterebbe all'ente municipale di incassare somme consistenti, come compensazione circa la presenza sul territorio della discarica Timpazzo. In giornata, il vicesindaco e assessore all'ambiente Giuseppe Fava, l'assessore Valeria Caci e il funzionario comunale Luigi Buttiglieri, all'Ars, hanno partecipato all'audizione convocata dalla commissione ambiente, territorio e mobilità, presieduta dall'autonomista Giuseppe Carta. Proprio l'esponente lombardiano ha lavorato per adeguare la normativa regionale a quella già in vigore in altre aree italiane. Il contributo da riconoscere ai Comuni sul cui territorio è presente un sito di conferimento dei rifiuti è stato posto alla soglia del 35 per cento. “Sarebbero fondi importanti per un Comune in dissesto come il nostro ma che al contempo da anni ospita sul proprio territorio impianti perlomeno impattanti, come quelli del ciclo rifiuti – dice Fava – sono intervenuto, durante l'audizione, per rimarcare questo aspetto. Il decreto regionale è in via di definizione e ci sarà una fase di confronto con i Comuni interessati, non appena ci verrà trasmesso. Siamo molto fiduciosi, anche perché sono somme che il territorio deve avere vista la presenza della discarica Timpazzo, per poi concentrarle su servizi e opere per la comunità”. Sul tema, lo stesso Carta, nel corso dell'attività all'Ars, si era già interfacciato con il vicepresidente Nuccio Di Paola, che tempo fa propose di riconoscere ai Comuni sedi di discariche una vera e propria “ecotassa”, da far gravare sulle società che gestiscono i siti di conferimento. Nel corso dell'audizione in commissione sono intervenuti diversi rappresentanti istituzionali di Comuni sui cui territori sono presenti discariche.