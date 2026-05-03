Compensazioni, Dc all'amministrazione: "Attivi tavolo permanente"

Sul tavolo tecnico, per la Dc, non devono esserci tentennamenti

Gela. Un tavolo tecnico per valutare la destinazione delle somme delle compensazioni per gli eventi. È il gruppo Dc a proporlo all'amministrazione comunale. "Non siamo a priori contro l'utilizzo delle compensazioni per gli eventi ma è assolutamente fondamentale che non siamo fini a sé stessi e sporadici. Devono rientrare in una programmazione strategica di valorizzazione e di sviluppo del territorio. Noi pensiamo che chi amministra, se non ha interessi di parte, ha il dovere di confrontarsi sull'utilizzo delle compensazioni e condividere una visione per la città", sottolineano i consiglieri Armando Irti e Giuseppe Guastella insieme al commissario Giuseppe Licata. Sul tavolo tecnico, per la Dc, non devono esserci tentennamenti. "Riteniamo necessaria l'istituzione di un tavolo tecnico comune e permanente per la gestione delle compensazioni al fine di condividere e coordinare investimenti e strategie di sviluppo per la città. Invitiamo l'amministrazione a istituirlo", concludono.