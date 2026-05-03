Compensazioni, Cafa': "Prima valutare rispetto protocollo"

Il consigliere comunale "PeR" Paolo Cafa' è comunque convinto che le somme delle compensazioni industriali debbano essere concentrate su altre finalità

Gela. Non una chiusura a prescindere ma la volontà, durante il dibattito consiliare, di comprendere fino in fondo se la destinazione di una parte delle compensazioni Eni, da porre per gli eventi estivi, sia confacente alla disciplina normativa in materia. Il consigliere comunale "PeR" Paolo Cafa' è comunque convinto che le somme delle compensazioni industriali debbano essere concentrate su altre finalità. "Ci vengono riferite cifre importanti e capitoli di spesa derivanti dalle famigerate compensazioni, riconosciute col protocollo di Intesa del 2014. In generale, le variazioni di bilancio sono necessarie, pur nel rispetto dell'articolo 250 del Tuel, per i Comuni in dissesto, a prevedere fondi sufficienti per garantire attività e servizi. Fin qui, sulle precedenti variazioni di bilancio in consiglio non si sono aperti fronti polemici come quando di recente si è trattato di utilizzare fondi delle compensazioni per la riqualificazione di Macchitella, nella zona esterna, o per le vaziazioni riguardanti i lavori tanto attesi dell'istituto scolastico storico "Enrico Solito". Al momento, la variazione di bilancio tanto discussa non è stata portata all'attenzione del consiglio comunale e quando verrà sottoposta alla decisione dell'organo per quanto mi riguarda, da politico di sinistra e da rappresentante del gruppo "PeR", sarà vagliata per il suo peso e la sua portata con la massima responsabilità, verificando innanzitutto il rispetto di alcune importanti condizioni: l'uso delle compensazioni è con gli scopi del protocollo di intesa e degli accordi successivi? La variazione è ascrivibile alla categoria delle priorità di intervento indispensabili per lo sviluppo turistico della città? Le somme stanziate sono continenti per agevolare il processo turistico del territorio?", così spiega Cafa'. Allo stesso tempo, fa propria la linea già esposta dal segretario regionale "PeR" Miguel Donegani. "L'opposizione di sinistra alla attuale giunta è volta a verificare tutto questo, anche se fin d'ora appare chiaro che una variazione di bilancio così ingente penalizza opere che si ritengono maggiormente necessarie e meglio rispondenti alla vocazione turistica come il ripristino di giardini, la manutenzione di importanti tratti del centro storico federiciano, una migliore viabilità: obiettivi di recente da me rivendicati e fatte oggetto di specifiche mozioni, oltretutto approvate. Per queste motivazioni, fuori dalle sterili polemiche di contrapposizione, il gruppo "PeR" chiederà alla giunta e alla maggioranza di utilizzare le compensazioni per finalità più pratiche e per riparare i danni da industrializzazione, ai quali è stato sottoposto il nostro territorio", conclude Cafa'.