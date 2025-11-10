Compagnia Antidoto, “Occhio al Cactus” aprirà la stagione teatrale

A seguire, fino ad aprile, altri tredici spettacoli relativi non solo alla stagione popolare ma anche a quella nazionale, in collaborazione con il teatro ABC di Catania.

Gela. La nuova stagione teatrale della Compagnia Antidoto è ormai agli sgoccioli. Ad aprirla sarà “Occhio al Cactus”, uno spettacolo comico in due atti e promosso dalla stessa troupe gelese che andrà in scena il prossimo fine settimana. A seguire, fino ad aprile, altre tredici rappresentazioni. Cinque mesi impegnativi e di grande intensità per Emanuele Giammusso e Guglielmo Greco, fondatori e promotori della compagnia locale. La chiusura, successivamente, è fissata per il weekend tra il 24 ed il 26 aprile, con la rappresentazione “Ma che domenica”. Una scelta, quella di chiudere con quest’ultima, non fortuita ma mirata ed elaborata dai due attori gelesi.

“Le scelte non sono mai casuali, c’è sempre uno studio dietro ad ogni spettacolo basato anche sulle nostre caratteristiche, occupandoci principalmente di spettacoli comici - afferma Greco - il cactus è il protagonista della prima rappresentazione esilarante in due atti prodotta dalla Compagnia Teatrale Antidoto e vedete in scena insieme a noi Ivan Blanco, Maria Giannone, Giovanna Cartia e Rosario Di Stefano”.

La campagna abbonamenti va avanti da inizio settembre, è ancora aperta e la compagnia locale ha nuovamente riscontrato grande partecipazione da parte della città.

“La campagna sta andando bene anche se potrebbe sempre andare meglio - dichiara Giammusso - è aperta da due mesi ma proseguirà anche oltre giorno 14, motivo per cui invitiamo la cittadinanza ed i paesi limitrofi a venire ed acquistare il biglietto”.

Oltre alla stagione popolare, andrà in scena quella nazionale in collaborazione con il teatro ABC di Catania. Gli ospiti illustri di quest’anno, su tutti, sono Biagio Izzo, Enrico Guarneri e Pippo Pattavina, istituzione del teatro popolare e oggi ottantasettenne. Presente nel programma anche il musical “Romeo e Giulietta”.