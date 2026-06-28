Comitato Area 4, Domicoli: "Mi sono dimesso da componente"

Giuseppe Domicoli ha deciso di lasciare il comitato Area 4

Gela. E' uno degli storici componenti dei vari comitati di quartiere che nel corso del tempo si sono susseguiti prima delle elezioni degli scorsi mesi. Giuseppe Domicoli ha deciso di lasciare il comitato Area 4, nel quale è stato eletto come componente. Ha presentato una comunicazione ufficiale perché ritiene che a oggi il comitato non abbia fatto molto rispetto ai programmi iniziali. “Le mie dimissioni sono state regolarmente formalizzate – dice – però il comitato non intende accettarle e questo secondo me è assurdo”.