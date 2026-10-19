Comitato Area 1, forti contrasti: "Presidente Tomasi dimissionario ma alimenta tensioni"

In settimana, si terrà una riunione in presenza del sindaco Terenziano Di Stefano e dei componenti della commissione consiliare affari generali

Gela. I comitati di quartiere, lo scorso anno testati dalla prova delle consultazioni pubbliche, stanno diventando contesti, in alcuni casi, di scontro interno. È già accaduto con le dimissioni in massa dei consiglieri del comitato di Macchitella, che non si rivedono nelle scelte del presidente Federico Alba, e ora la contesa si fa strada nelle stanze del comitato Area 1, quello che fa riferimento al centro storico e alle aree limitrofe. Il presidente eletto Saverio Tomasi è già dimissionario. Secondo la vicepresidenza e i consiglieri è però in atto "un clima di tensione attraverso atteggiamenti tenuti e dichiarazioni

rilasciate dal presidente dimissionario che gettano discredito ingiustificato e gratuito". La sfiducia al presidente Tomasi è stata inserita all'ordine del giorno dell'assemblea del comitato. Successivamente, il presidente ha formalizzato le dimissioni. "Ma si è sentito autorizzato, certamente da lui

stesso come sempre, ad infangare, denigrare e talvolta minacciare velatamente gli altri componenti del Comitato Area Urbana 1, e questo comportamento non può e non deve essere accettato", fanno sapere dal comitato. In settimana, si terrà una riunione in presenza del sindaco Terenziano Di Stefano e dei componenti della commissione consiliare affari generali. Dal comitato fanno comunque sapere che se le dimissioni di Tomasi non saranno accolte si procederà con la proposta di sfiducia.