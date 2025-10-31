Comitati quartieri, vicina la fase elettorale: Terlati, "si conclude un lungo travaglio"

Si va alla fase elettorale

Gela. L'indizione della fase elettorale per i comitati di quartiere, a seguito del nuovo regolamento, trova pieno riscontro dal coordinamento e dal presidente Salvatore Terlati. "Il coordinamento dei quartieri esprime compiacimento e soddisfazione. Nello stesso tempo ringraziano la commissione consiliare Alaffari generali, nelle persone del presidente Giudice e dei consiglieri Guastella, Giorrannello, Orlando e del vicesindaco Fava, per il traguardo raggiunto. È stata messa la parola fine un lungo travaglio, durato per circa trent'anni. Con la commissione affari generali, presieduta dal consigliere Giovanni Giudice, il coordinamento fin dall’inizio ha trovato un’intesa per porre fine al lungo iter, fare una giusta perimetrazione ed eliminare il vincolo dei minimi e massimi posti dalla precedente amministrazione. Nelle more, si è proceduto a regolamentare lo svolgimento delle elezioni che si terranno. Aspettiamo che venga pubblicato il regolamento e poi si passerà alla fase organizzativa. La città è stata suddivisa in nove perimetri e il prossimo 25 gennaio si procederà alle democratiche elezioni dei rappresentanti. Ci auguriamo che la cittadinanza partecipi e dia rappresentanti che possano affrontare i bisogni di ogni quartiere", dice Terlati.