Comitati quartiere, voto cittadini deciderà rappresentanza: Caiola, "bisogna esserci e partecipare"

Si andrà al voto per l'elezione dei rappresentanti

Gela. La nuova rappresentanza dei quartieri sarà definita dal voto dei cittadini, seguendo quanto previsto dal regolamento approvato dall'assise civica e predisposto dalla commissione consiliare affari generali. La consultazione si terrà a gennaio e sarà un test, anche per comprendere se la cittadinanza risponderà, indipendentemente da eventuali strategie politiche. “E' importante che i cittadini scelgano chi li dovrà rappresentare e dovrà farsi carico delle esigenze di tante aree urbane, che necessitano di attenzione – dice Orazio Caiola che in questi anni si è occupato del comitato spontaneo di Carrubbazza – per quanto mi riguarda, mi rivolgo soprattutto a chi vive nell'area urbana 1, quella che ricomprende una fascia piuttosto ampia che va appunto da Carrubbazza e fino al centro storico per poi estendersi a buona parte delle aree del lungomare. Bisogna essere compatti, mettendo da parte eventuali collocazioni di partito o politiche. Il mio appello è rivolto a tutti. Bisogna partecipare ed esserci. Mi rivolgo alle istituzioni, alla politica, ai cittadini, alle parti sociali. Per poter incidere bisogna partecipare attivamente”.

In foto Orazio Caiola