Comitati quartiere, pronto avviso per la fase elettorale: Giudice, "lavoro importante"

Ci saranno rappresentanze dei quartieri cittadini pienamente legittimate dal voto

31 ottobre 2025 13:56
Gela. Dopo un lavoro preparatorio che ha permesso di approvare un regolamento aggiornato, si appresta alla pubblicazione l'avviso di indizione delle elezioni per i comitati di quartiere. La data fissata per la fase elettorale è quella del 25 gennaio. Ci saranno quindi rappresentanze dei quartieri cittadini pienamente legittimate dal voto. "Devo dire che è stata un'attività intensa che abbiamo condotto in piena sinergia con i comitati - dice il presidente della commissione consiliare affari generali Giovanni Giudice - abbiamo voluto mettere nero su bianco un percorso trasparente, condiviso dai comitati. Ringrazio tutti i rappresentanti e il presidente del coordinamento Salvatore Terlati. La nostra commissione ha voluto concentrare gli sforzi su questo obiettivo, con il lavoro condotto da tutti i componenti, i consiglieri Massimiliano Giorrannello, Gaetano Orlando, Giuseppe Guastella e Giuseppe Fava, e dagli uffici". Si è posta l'esigenza di vagliare con attenzione la planimetria delle aree urbane, per arrivare a un quadro complessivo preciso. Nell'avviso che va in pubblicazione, sono riportate tutte le linee guida per le procedure elettorali.

In foto i consiglieri della commissione e i rappresentanti dei comitati

