Comitati quartiere, pronto avviso per la fase elettorale: Giudice, "lavoro importante"

Ci saranno rappresentanze dei quartieri cittadini pienamente legittimate dal voto

Gela. Dopo un lavoro preparatorio che ha permesso di approvare un regolamento aggiornato, si appresta alla pubblicazione l'avviso di indizione delle elezioni per i comitati di quartiere. La data fissata per la fase elettorale è quella del 25 gennaio. Ci saranno quindi rappresentanze dei quartieri cittadini pienamente legittimate dal voto. "Devo dire che è stata un'attività intensa che abbiamo condotto in piena sinergia con i comitati - dice il presidente della commissione consiliare affari generali Giovanni Giudice - abbiamo voluto mettere nero su bianco un percorso trasparente, condiviso dai comitati. Ringrazio tutti i rappresentanti e il presidente del coordinamento Salvatore Terlati. La nostra commissione ha voluto concentrare gli sforzi su questo obiettivo, con il lavoro condotto da tutti i componenti, i consiglieri Massimiliano Giorrannello, Gaetano Orlando, Giuseppe Guastella e Giuseppe Fava, e dagli uffici". Si è posta l'esigenza di vagliare con attenzione la planimetria delle aree urbane, per arrivare a un quadro complessivo preciso. Nell'avviso che va in pubblicazione, sono riportate tutte le linee guida per le procedure elettorali.

In foto i consiglieri della commissione e i rappresentanti dei comitati