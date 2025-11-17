Comitati quartiere, macchina organizzativa inizia a muoversi: i particolari dell'Area 8

Elezioni a gennaio 2026

Gela. Con deliberazione del consiglio comunale n 51 del 14 maggio è stato approvato il regolamento istitutivo delle aree urbane di quartiere. I Comitati di quartiere costituiscono organismi di partecipazione, consultazione e proposta per favorire il coinvolgimento diretto dei cittadini nella vita amministrativa e nella gestione delle problematiche territoriali. Si rende necessario procedere all'indizione delle elezioni per il rinnovo-insediamento dei Comitati di quartiere. L'assemblea è composta da tutti i cittadini residenti nel quartiere che abbiano compiuto 18 anni, ed i titolari o rappresentati di attività commerciali, professionali, produttive associative con sede nell'area urbana di riferimento. Le elezioni si terranno in data 25 gennaio 2026. Sarà posizionato un gazebo come sede di voto collocato in un punto centrale nei quartieri di riferimento. Hanno diritto di voto esclusivamente i cittadini residenti nel quartiere, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Per votare è necessario presentare un documento di identità valido che attesti la residenza nell'area urbana di quartiere. Chiunque sia residente nell'area urbana di quartiere può candidarsi alla carica di consigliere presentando il modulo di candidatura.

CANDIDATURE

Le candidature devono essere presentate all'interno di liste concorrenti per il Consiglio Direttivo. Ogni lista deve comprendere almeno 6 candidati. Il territorio a cui si fa riferimento è il seguente: Area Urbana n° 8 n° 2992 famiglie facenti parte. Residenti n°8270 e raggruppa i quartieri di Settefarine, Albani Roccella, Poggio Blasco, parte del quartiere Cantina Sociale, ad ovest dalla via Picasso, a sud con parte della via Venezia e la linea ferrata, a est con il fiume Gela e a nord con l'area rurale. Si rende noto che, ai sensi del “Regolamento istitutivo delle aree urbane di quartiere" e delle relative Linee guida integrative, sono indette le elezioni per la costituzione dei Comitati di Quartiere e per l'elezione diretta del Presidente, del Vicepresidente e del Consiglio Direttivo. Tutti i consiglieri di quartiere eletti non riceveranno nessun compenso o gettoni di presenza, inoltre dovranno farsi carico delle spese relative alla formazione di una Associazione denominata “Perimetro Urbano Gela 8" con la relativa trascrizione all’Ufficio dell’Entrate. Per informazioni o adesioni telefonare al 3476433072.