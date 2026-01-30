Comitati quartiere, in municipio presentati i presidenti eletti

Sono stati presentati a Palazzo di Città

Gela. Sono stati presentati questa mattina i presidenti ed i loro vice dei Comitati di Quartiere. A dare il benvenuto ed augurare buon lavoro in aula consiliare sono stati il Sindaco Terenziano Di Stefano, l’assessore con delega ai Quartieri Peppe Di Cristina e il Presidente della Commissione Affari Generali Giovanni Giudice. “Da questo momento – ha detto il sindaco – rappresenterete una grande area della città e sarete l’interfaccia con l’amministrazione comunale per le loro istanze”. Il benvenuto è stato dato a: Saverio Tomasi e Mimma Ersilia Amodei (Area 1 – Centro storico / Ospizio Marino / Carrubbazza), Giuseppe Scerra e Domenico Massimo Maganuco (Area 2 – San Giacomo), Maurizio Di Rosa e Liborio Scupolito (Area 3 – Margi / Sant’Ippolito), Gabriele Buè, Francesco Fama (Area 4 – Giardinelli). Dalila Castania e Vincenzo Vasta (Area 5 – Caposoprano) , Federico Alba, Itea Pizzuto (Area 6 – Macchitella). Giacomo Cirignotta, Cristoforo Cascino (Area 7 – San Rocco / Cantina Sociale), Antonio Fraglica ed Emanuele Italiano (Area 8 – Settefarine) , Elisa Brentino e Giacomo Di Fede (Area 9 – Montelungo / Manfria / Roccazzelle).