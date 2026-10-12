Comitati quartiere difendono il loro ruolo, "siamo con Alba e l'amministrazione ci ascolti"

Non viene messa in dubbio "la leale collaborazione con il primo cittadino"

Gela. Una crisi del modello dei comitati di quartiere, uscito dalle consultazioni pubbliche di un anno fa, oppure scelte individuali di appartenenti che non si ritrovano più nella forma attuale di rappresentanza? I comitati di quartiere, nella loro interezza, di schierano con il presidente dell'Area urbana 6, Federico Alba, che ieri ha dovuto prendere atto delle dimissioni di cinque consiglieri, che hanno sostanzialmente azzerato il comitato. "Esprimiamo la massima e incondizionata solidarietà al presidente Federico Alba, a seguito delle recenti dimissioni dei consiglieri del direttivo del comitato Area urbana 6, Macchitella - fanno sapere - intendiamo fare scudo comune e rimandare fermamente al mittente ogni polemica o strumentalizzazione volta a sminuire l'efficacia e l'utilità dei comitati cittadini. Respingiamo con forza le voci che descrivono i comitati come organismi poco efficaci. Fin dal giorno della nostra elezione e nei mesi successivi, abbiamo promosso e organizzato tantissime iniziative concrete nei vari quartieri, grazie esclusivamente all'azione fattiva, al tempo e all'impegno gratuito di ciascun componente". Ci sono difficoltà di comunicazione con Palazzo di Città e dai comitati viene ribadita l'esigenza di un incontro, a stretto giro, con l'amministrazione comunale. Al contempo, non viene messa in dubbio "la leale collaborazione con il primo cittadino, un supporto e un dialogo istituzionale che non sono mai venuti meno fin dal giorno del nostro insediamento", riporta una nota. Confermano l'esigenza di "unità". "In un momento delicato come questo abbiamo il dovere di essere ancora più vicini. Non possiamo permetterci allontanamenti o divisioni interne tra i componenti dei vari comitati. Solo rimanendo uniti e compatti possiamo far valere la nostra voce. La nostra azione è e sarà sempre mirata a migliorare la vivibilità e la vita quotidiana all'interno dei quartieri. Vogliamo continuare a stare a fianco dei cittadini e a fianco delle istituzioni per essere un valore aggiunto. Vogliamo andare avanti con forza e ci aspettiamo che l'amministrazione comunale e i dirigenti comunali ci convochino al più presto in una riunione ufficiale, per poter esprimere apertamente il nostro malcontento e ripristinare finalmente una collaborazione fattiva con tutta la macchina amministrativa comunale", concludono.