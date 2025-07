Comitati di quartiere, al voto a inizio del prossimo anno: "Finalmente piena legittimazione"

Sono stati affinati gli ultimi aspetti

Gela. I comitati di quartiere, per le aree urbane definite, andranno al voto a inizio del prossimo anno. È previsto per gennaio il percorso elettorale vero e proprio che finalmente darà piena legittimazione ai comitati, uno per ogni area urbana delineata da regolamento. Questa mattina, i riferimenti dei comitati hanno incontrato la commissione consiliare affari generali, rappresentata dal presidente Giovanni Giudice, e l'assessore Peppe Di Cristina. Sono stati affinati gli ultimi aspetti, con un avviso pubblico che verrà rilasciato a breve dagli uffici comunali. La commissione, per mesi, dialogando con i comitati, ha lavorato per il regolamento e per la perimetrazione, poi approvati dall'assise civica. Per ogni comitato, saranno eletti nove consiglieri e spetterà al più votato ricoprire la carica di presidente. "Si passa a una nuova fase, con la piena legittimazione e con un dialogo importante tra amministrazione comunale e comitati di quartiere", fanno sapere Giudice e Di Cristina.