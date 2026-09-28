Comando polizia locale, bocciatura dal tar: Grisanti, "sindaco chiarisca"

Anche in sede di ottemperanza, il tar ha ribadito che la scelta di affidare il comando della polizia locale al dottor Massimo Cozzo viola la disciplina degli incarichi e di conseguenza fa venire meno l'efficacia di tutti gli atti

Gela. Come abbiamo riferito, il tar Palermo, anche in sede di ottemperanza, ha ribadito che la scelta di affidare il comando della polizia locale al dottor Massimo Cozzo viola la disciplina degli incarichi e di conseguenza fa venire meno l'efficacia di tutti gli atti, compresi quelli di proroga della permanenza. Il coordinatore locale di Fratelli d'Italia Pierpaolo Grisanti ritiene che l'amministrazione comunale debba spiegare. "La motivazione del tar Sicilia è inequivocabile: il Comune di Gela ha mantenuto un comandante della polizia municipale senza i requisiti di legge, ignorando una sentenza definitiva e tentando di aggirarla con un comportamento definito pervicace. Non un errore tecnico, quindi, ma una scelta consapevole dentro la burocrazia comunale. Il sindaco - dice Grisanti -chiarisca immediatamente cosa sta accadendo negli uffici comunali e intervenga senza ulteriori esitazioni. La città non può continuare a subire le conseguenze di decisioni prese in violazione delle regole e delle sentenze. Chi ha generato questo caos amministrativo deve assumersi la responsabilità delle proprie azioni".