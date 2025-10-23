Coltellate in un locale, Pisano sentito dal gip: "Si è detto dispiaciuto per quanto accaduto"

La difesa valuta il ricorso al riesame. Le indagini, intanto, vanno avanti

Gela. Ha in gran parte confermato ciò che aveva già spiegato, in commissariato, ai poliziotti e al pubblico ministero. Il ventiquattrenne Kevin Pisano, questa mattina, si è presentato davanti al gip, per l'interrogatorio di garanzia, successivo al suo arresto. E' attualmente detenuto, con l'accusa di aver accoltellato l'esercente trentaquattrenne Rocco Smecca, rimasto ferito a settembre mentre era in un locale della rotonda est di Macchitella, il “Bcool beach”. Il giovane ha ribadito di aver colpito Smecca per difendersi. Le immagini dei sistemi interni di videosorveglianza hanno permesso agli investigatori di avere un quadro piuttosto chiaro. Ritengono che il ventiquattrenne, insieme ad almeno tre coetanei, abbia accerchiato Smecca, colpendolo ripetutamente, fino a quando non gli ha sferrato un fendente con un coltello, ferendolo in maniera profonda. Difeso dall'avvocato Davide Limoncello, l'indagato ha voluto ulteriormente chiarire la propria posizione. Si sarebbe detto “dispiaciuto” per quanto accaduto. I poliziotti e i pm della procura hanno parlato, questa mattina in conferenza stampa, di un fatto molto grave e di un'aggressione che avrebbe potuto avere conseguenze peggiori per il trentaquattrenne, trasferito d'urgenza a Catania. Le sue condizioni sono man mano migliorate ma avrà conseguenze che si protrarranno nel tempo. Innanzi al gip, Pisano avrebbe riferito di non nutrire astio nei confronti di Smecca. Per gli investigatori, l'aggressione sarebbe scattata subito dopo un alterco tra due ragazze. Il ferito avrebbe cercato di evitare che la discussione potesse degenerare ma per tutta risposta sarebbe stato colpito dal gruppo di Pisano, che gli inquirenti non escludono abbia voluto intenzionalmente agire, in modo plateale, per farsi notare “nel contesto della criminalità”. La difesa valuta il ricorso al riesame. Le indagini, intanto, vanno avanti.