Colpo Maltese, il centrocampista arriva oggi a Gela

Il centrocampista, già protagonista in biancazzurro, è il grande colpo del nuovo corso targato Lo Bianco-Romano.

Gela. Non è più una idea di mercato il ritorno di Dario Maltese. E gli indizi sono tanti e tutti convergenti. Intanto la notizia della tarda mattinata di oggi, ovvero la rescissione consensuale con il Trapani. Un fatto non banale perché significa che da oggi Maltese è un calciatore libero di trattare con chiunque, anche dello stesso girone. A 34 anni ha dimostrato anche a Trapani che può ancora fare la differenza (e l’ha fatta) e su di lui ci sono tanti club. Anzi, vi sveliamo un retroscena. Lunedì sera al vertice ristretto del Gela il presidente Maurizio Melfa ha autorizzato il neo ds Aurelio Lo Bianco a trattare con Dario Maltese, in cima alla lista dei desideri (come Dario Giacomarro). Dopo l’arrivo di Francesco Desiato in difesa e l'arrivo Maltese si punterà poi ad un attaccante.

Ora arriva la certezza. Maltese è in viaggio verso Gela insieme al ds Lo Bianco.

Contro l’Athletic Palermo rientra Andrea Ferrigno ma non Simone Giuliano. Ancora assenti Tuccio ed Aperi. Ma chissà se già oggi non vengano annunciati nuovi colpi.