Colpo a sorpresa per la Nuova Città di Gela: presa Asja Cogliandro

Lo staff dirigenziale aggiunge un nuovo tassello di enorme spessore all’organico di Aceto, protagonista ieri sera in amichevole sul campo del Marsala, formazione di A2.

Gela. L’Ecorigen Nuova Città di Gela mette a segno un vero e proprio colpo da novanta: ufficiale l’arrivo di Asja Cogliandro, centrale classe ‘96 che vanta un curriculum ricco di esperienze tra Serie A1 e Serie A2. Lo staff dirigenziale aggiunge un nuovo tassello di enorme spessore all’organico di Aceto, protagonista ieri sera in amichevole sul campo del Marsala, formazione di A2 uscita vittoriosa dal confronto per 3-2 contro delle giallorosse agguerrite e vive fino all'ultimo.

“Ho accettato questa proposta perché fin dal primo momento sono stata colpita dalle grandi ambizioni della società e dalla voglia di costruire qualcosa di importante. Arrivo a Gela con l’obiettivo di dare tutta me stessa, mettendo la mia esperienza e il mio impegno al servizio della squadra - dichiara ai microfoni del club la nuova atleta -. L’obiettivo è chiaro: provare a vincere tutto ciò che sarà possibile vincere, senza porci limiti e dando il massimo in ogni partita. Sono pronta a indossare questa maglia con orgoglio e a dare tutto per questi colori. Insieme, con ambizione, lavoro e fame di vittoria”.

“Portare a Gela un’atleta dal curriculum e palmares di Asja è motivo di grande orgoglio per la nostra Società - afferma il ds Bonaccorso -. La sua esperienza e qualità tecniche andranno ad arricchire un gruppo già forte”.