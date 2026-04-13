“Coloriamo l’Area Urbana 2”, l’iniziativa unisce la città

Circa 120 cittadini si sono messi all’opera per aderire all’iniziativa e rendere più decorosi gli spazi comuni dei quartieri San Giacomo, Borgo, Locubaruni e Sant’Ippolito.

Gela. Grande successo per l’evento “Coloriamo l’Area Urbana 2”, che ieri mattina ha raccolto circa 120 persone tra residenti e cittadini provenienti da altre zone della città. Un numero eloquente, quello dei partecipanti, che racconta la forza del senso civico e la volontà di contribuire al bene comune.

Una domenica volta alla cura condivisa degli spazi e alla tinteggiatura delle ringhiere e dei passamani dei quartieri San Giacomo, Borgo, Locubaruni e Sant’Ippolito. L’evento non è stato solo un momento operativo, ma anche un’importante occasione di incontro e socialità: cittadini, famiglie e giovani hanno lavorato fianco a fianco, rafforzando il senso di appartenenza alla comunità e dimostrando come la collaborazione possa generare risultati concreti.

“L’iniziativa è partita da tutto il comitato in occasione di una delle riunioni che facciamo regolarmente - dichiara ai nostri microfoni Giuseppe Scerra, presidente dell’area urbana 2 -. Durante uno di questi incontri è partita l’idea di dare un tocco di colore al nostro quartiere iniziando da ringhiere e passamani”.

Dare continuità a questo tipo di iniziative è uno degli obiettivi principali dell’amministrazione, che intende investire sempre più in giornate dedicate alla cittadinanza attiva. L’idea è quella di promuovere una cultura della partecipazione, in cui ogni cittadino possa sentirsi protagonista nella cura e nella valorizzazione del proprio territorio.“Coloriamo l’Area Urbana 2” è solo la prima di una serie di iniziative promosse per rendere più decorosi gli spazi comuni della città.

“È un’iniziativa di cittadinanza attiva perché insieme ai cittadini vogliamo costruire una nuova Gela, bella e colorata. Con il contributo della città possiamo fare grandi cose - dice l’assessore al decoro urbano Giuseppe Fava -. Questa è la prima iniziativa, ma faremo in modo di organizzarne altre con i comitati delle altre aree”.