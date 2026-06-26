Colianni ai sindaci, "aprire confronto con ministero per royalties Gemini"

L'incontro a Palazzo di Città con i sindaci di Gela, Butera e Licata su più fronti

Gela. "Aprirò un confronto con il ministero per il riconoscimento di royalties ai comuni anche per il nuovo giacimento di gas a mare Gemini 1". L'assessore regionale Francesco Colianni, in serata, ha tenuto un incontro insieme ai sindaci di Gela, Licata e Butera, a Palazzo di Città. Quello delle royalties dalle attività in mare di Enimed è uno dei punti toccato da Colianni nel suo intervento. Le somme dovute per i campi già in produzione "Argo-Cassiopea" sono state, nelle scorse settimane, oggetto di polemiche istituzionali, dato che gli uffici del bilancio, a Palermo, hanno bloccato il cinquanta per cento. Le ire del sindaco Terenziano Di Stefano non sono mancate. Colianni ha però ribadito che le somme per Gela, Licata e Butera, saranno riconosciute per intero. Davanti agli altri sindaci, Giovanni Zuccala' per Butera e Angelo Balsamo per Licata, Colianni si è detto ottimista. "Ci vuole progettualità, in tutti i settori", ha sottolineato. Ha richiamato le cifre impegnate per le reti idriche, per il comparto rifiuti e per le dighe. "Le dighe dell'area gelese sono quelle messe peggio", ha sottolineato l'assessore. "Stiamo comunque lavorando per migliorarle", ha aggiunto rispondendo alle tante perplessità avanzate dagli operatori del settore, dal senatore Pietro Lorefice e dall'assessore Filippo Franzone. La presenza di Colianni è stata voluta dal gruppo locale Mpa. I lavori d'aula sono stati condotti dal consigliere comunale Lucia Lupo. Il parlamentare Ars FdI Salvatore Scuvera ha indicato le attività che si stanno conducendo nelle commissioni all'Ars, su più fronti. Ha citato gli sforzi su contesti come la sanità e l'agricoltura. Ha proposto un ruolo di Gela nel piano nazionale ribattezzato "Mattei". La transizione energetica con fonti alternative è un aspetto toccato da Colianni. Dall'idrogeno al fotovoltaico, per Colianni occorrono inoltre "tariffe zonali". La tariffa unica regionale nella riforma del sistema idrica è un obiettivo che l'assessore regionale vuole raggiungere, come ha esposto nel suo intervento.