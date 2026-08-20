Cobolli in semifinale a Cincinnati, Paul battuto in rimonta
CINCINNATI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Flavio Cobolli conquista al Cincinnati Open la prima semifinale in un Masters 1000. Il numero 10 del ranking Atp si è imposto in rimonta sullo statunitense Tommy...
CINCINNATI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Flavio Cobolli conquista al Cincinnati Open la prima semifinale in un Masters 1000. Il numero 10 del ranking Atp si è imposto in rimonta sullo statunitense Tommy Paul col punteggio di 2-6 6-3 6-4. In semifinale Cobolli sfiderà uno tra l'argentino Thiago Agustin Tirante e il francese Arthur Fils. Intanto l'azzurro è virtualmente numero 6 del mondo, secondo le proiezioni in tempo reale. Potrebbe scendere al massimo al numero 7, dunque inizierà la prossima settimana forte del best ranking.
- Foto Ipa Agency -
(ITALPRESS).
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Verificato il: 21 agosto 2026