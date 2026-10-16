CNA Sicilia celebra 80 anni di storia, il 21 ottobre a Palermo l’Assemblea Regionale

È questo lo spirito che animerà l'Assemblea Regionale CNA Sicilia, in programma mercoledì 21 ottobre, alle ore 9.30, presso il Marina Convention Center

PALERMO (ITALPRESS) – Ottant’anni di storia, un presente da protagonista e lo sguardo rivolto al futuro. È questo lo spirito che animerà l’Assemblea Regionale CNA Sicilia, in programma mercoledì 21 ottobre, alle ore 9.30, presso il Marina Convention Center (Molo Trapezoidale) a Palermo. “L’Assemblea dal titolo ‘Generazioni d’Impresa. 80 anni di storia. Nuove energie per il futuro del Mezzogiorno’ – dichiarano Filippo Scivoli e Piero Giglione, rispettivamente presidente e segretario della CNA Sicilia – rappresenta un momento di riflessione cruciale per il mondo dell’artigianato e della piccola e media impresa siciliana, nell’anno in cui la CNA celebra l’ottantesimo anniversario della sua nascita. Una giornata intera dedicata a fare il punto sulle sfide economiche attuali e sulle opportunità di sviluppo per l’Isola”. I lavori avranno inizio alle ore 9.30 con i saluti istituzionali del Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e dell’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente, Giusi Savarino. A seguire, la relazione introduttiva del Presidente CNA Sicilia, Filippo Scivoli, che traccerà le linee guida dell’Associazione per il prossimo futuro. Spazio poi agli interventi della consulente e formatrice Claudia Fauzia e del giornalista Pino Aprile.

Il cuore della mattinata sarà la Tavola Rotonda, moderata dai giornalisti Lidia Tilotta e Pino Aprile, che vedrà confrontarsi figure di spicco del mondo accademico, bancario e imprenditoriale. Interverranno: Massimo Midiri, Rettore dell’Università degli Studi di Palermo; Salvatore Malandrino, Regional Manager UniCredit Sicilia e Presidente Commissione ABI Sicilia; Giuseppe Notarstefano, Docente di Statistica Economica presso la LUMSA; i Vice Presidenti CNA Sicilia Francesco Di Natale, Giuseppe Orlando e Rosanna Magnano; Davide Tranchina, Presidente CNA Giovani Imprenditori Sicilia. La sessione pubblica proseguirà con l’intervento dell’Assessore Regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo. Concluderà il Presidente Nazionale CNA, Dario Costantini. Subito dopo si terrà un momento di condivisione e riconoscimento dedicato al tema “80 anni di CNA: storie, persone, valori”, con l’intervento di Piero Giglione, Segretario CNA Sicilia. La giornata, presentata dalla giornalista Lidia Tilotta, si concluderà nel pomeriggio, a partire dalle ore 14:30, con una sessione privata riservata ai delegati e agli associati.

– foto di repertorio ufficio stampa Cna Sicilia –

(ITALPRESS).