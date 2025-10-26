Clienti per la droga tramite whatsapp e soldi falsi, dopo condanna domiciliari per un giovane

Aveva organizzato un giro di spaccio di droga, con clienti che lo contattavano attraverso whatsapp, per concordare quantitativi e consegna. Ammise i fatti

Gela. A luglio, il gup del tribunale minorile di Caltanissetta lo ha condannato a quattro anni di reclusione. Un minore aveva organizzato, infatti, un giro di spaccio di droga, con clienti che lo contattavano attraverso whatsapp, per concordare quantitativi e consegna. Ammise i fatti. Il giudice, dopo la pronuncia, ha accolto l'istanza difensiva, avanzata dal legale di difesa, l'avvocato Rosario Prudenti. Sono stati autorizzati gli arresti domiciliari, presso un familiare, e il giovane potrà lavorare. Lascia la struttura detentiva dove era ristretto. La condanna è arrivata, inoltre, per la disponibilità di soldi falsi, che pare rivendesse.