Civici tracciano la mappa territoriale, progetto si amplia: "Dialogo per uno spazio comune"

Con "Spazio Civico", puntano a rafforzare il loro sviluppo politico, partendo dai territori e senza trascurare le prove elettorali che arriveranno

Gela. Ieri abbiamo riferito dell'evolversi della rete civica provinciale, che probabilmente svilupperà contatti e adesioni anche in altri territori. A Mazzarino, si è tenuto un incontro, al quale, tra gli altri, hanno partecipato il sindaco Terenziano Di Stefano e il gruppo di "Una Buona Idea". È stato ufficializzato "Spazio Civico". "Una rete che unisce comunità, valori e territori. Prende vita “Spazio Civico”, una nuova rete civica che nasce a Mazzarino e si estende a diverse comunità della provincia di Caltanissetta, con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione e offrire risposte concrete ai bisogni del territorio. “Spazio Civico” si fonda su valori condivisi e imprescindibili, rappresentanza, confronto, identità come solidità, libertà, speranza e fiducia. Principi che guidano un percorso comune, pur nel rispetto dell’autonomia e delle specificità di ogni città. Il progetto parte da un gruppo di esponenti civici di Mazzarino, Butera, Caltanissetta, Gela, San Cataldo, Santa Caterina, Sommatino e Delia", spiega il referente provinciale di "Una Buona Idea", Giovanni Scicolone. I civici puntano a "garantire rappresentanza reale ai cittadini, favorire il confronto costruttivo come metodo di lavoro, valorizzare l’identità locale come fondamento di solidità e sviluppo, difendere la libertà come spazio di scelta e responsabilità, alimentare la speranza di un futuro migliore, promuovere la fiducia reciproca come base di ogni collaborazione". Fuori dai partiti ma evidentemente pronti a collaborare in un progetto condiviso, alla pari, come già avviene nel "modello Gela" guidato da Di Stefano. "Con Spazio Civico vogliamo essere una rete di persone libere, fiduciose e appassionate – aggiungono i promotori – il nostro impegno nasce dal territorio e per il territorio, con la convinzione che solo attraverso il dialogo, la collaborazione e la fiducia reciproca si possano generare soluzioni concrete e durature. “Spazio Civico” si propone dunque come un laboratorio civico e aperto, un luogo di incontro e di idee che mette al centro la comunità, costruendo ponti tra le diverse realtà per dare nuova energia e prospettiva alla provincia di Caltanissetta". I civici vogliono consolidare il loro sviluppo politico, partendo dai territori e senza trascurare le prove elettorali che arriveranno.