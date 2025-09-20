Civici, "opposizione attacca Di Paola solo per mascherare l'assenza nella battaglia per la sanità"

Il gruppo consiliare dei civici si schiera con il pentastellato

Gela. Il rapporto tra civici e M5s, sintetizzato dall'alleanza del "modello Gela", non è mai stato messo in discussione. A maggior ragione, quello con il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola, ieri finito al centro dell'attacco dell'opposizione consiliare, che lo ha definito "faccia di bronzo", sul tema dei contributi regionali. Proprio il gruppo consiliare dei civici si schiera con il pentastellato. I consiglieri di "Una Buona Idea" non girano troppo intorno al tema e spiegano che la strategia dell'opposizione è di mascherare quanto non fatto sulla sanità locale. "Siamo tra l'assurdo e l'imbarazzante, l'onorevole Di Paola, reo solo di aver fatto recuperare somme destinate alla promozione turistica per la propria città, subisce un attacco pubblico da parte di tutta l'opposizione, la stessa opposizione che non trova il tempo per chiedere cosa il governo regionale sta mettendo in campo per evitare che Gela venga massacrata dall'ultima pianta regionale sulla sanità. L' opposizione decide di attaccare l’onorevole Di Paola solo per mascherare l’assenza imbarazzante su un tema di tutti, un tema come la sanità che ieri ha visto tutta l'opposizione compatta assente, come se la salute fosse solo interesse di una parte e non anche loro", spiegano. I civici stanno con Di Paola ed è abbastanza evidente. "Crediamo che basterebbe essere obbiettivi e dire le cose come stanno. Invece si continua a puntare alla luna ma si guarda il dito. Ringraziamo l'onorevole Di Paola, poiché nel rispetto delle leggi ha consentito che la Regione stanziasse somme per la promozione turistica, somme che questa amministrazione ha saputo gestire regalando alla città una meravigliosa estate con un' importante ripercussione sul nostro territorio. Le battaglie sono tutte giuste ma alcune lo sono più di altre", concludono i consiglieri del gruppo del sindaco.