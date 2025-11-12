"Civici? Nessuno è escluso", Sincero: "Sindaco farà scelte, c'è chi vuole stare con un piede in due scarpe"

Qualche posizionamento pubblico non ha del tutto convinto, come nel caso del recente intervento consiliare della lombardiana Lucia Lupo

Gela. I civici hanno traguardato il primo anno di amministrazione della città, in una coalizione che ha diverse componenti progressiste e non solo. Sabato, sarà ufficiale “Spazio civico”, la rete territoriale pensata per partire dal locale e arrivare a uno scenario politico regionale. Fuori dai partiti, c'è però, come abbiamo riferito ieri, chi si sarebbe aspettato un'evoluzione differente. Emanuele Antonuzzo, riferimento di “Idee e partecipazione”, ha parlato di equilibri dettati esclusivamente dai gruppi che hanno rappresentanza in consiglio comunale. Non tutti i civici sembrano entusiasti della piega assunta dalla scia politica del “modello Gela”. “Spazio civico e l'esperienza di “Una Buona Idea” non sono mai stati contesti pensati per chiudere al confronto ma anzi per aprire sempre e coinvolgere – dice il consigliere comunale civico Davide Sincero tra i più vicini al sindaco Terenziano Di Stefano – non condivido quello che ha detto Antonuzzo. Se dobbiamo essere precisi, lui una rappresentanza in consiglio e in giunta ce l'ha, visto che era candidato nella lista dell'Mpa. Il sindaco, nella sua giunta, ha alcuni assessori che non fanno parte di gruppi rappresentati in consiglio. Ha sempre voluto il dialogo con tutti e questo vale pure per “Spazio civico”. Se qualcuno è interessato a queste esperienze, può farsi avanti senza attendere chiamate o inviti. Sabato, quando presenteremo “Spazio civico”, non nascerà una rete chiusa ma assolutamente aperta e libera. Fa piacere che ci sia tanto interesse, come dimostrano esponenti locali con tanta esperienza come l'ex presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito”. Quello civico e dell'alleanza di governo, come più volte sintetizzato da Di Stefano, non è un cammino che in questo periodo è stato assorbito dalle caselle politiche. La centralità è andata a scadenze amministrative fondamentali, con in testa il bilancio, che si appresta alla discussione in aula. A maggior ragione, come ha fatto intendere il capo dell'amministrazione, qualche posizionamento pubblico non ha del tutto convinto, come nel caso del recente intervento consiliare della lombardiana Lucia Lupo. “Quell'intervento, se devo essere onesto – precisa Sincero – l'ho capito poco. Io stesso ho contestato, in quella seduta, non il centrodestra come entità politica ma il fatto che quella parte politica abbia abbandonato l'aula, senza partecipare alla discussione sulle variazioni di bilancio. Se poi, c'è chi sta in giunta e allo stesso tempo vuole tenere il piede in due scarpe, faccia pure. Noi rispettiamo tutte le scelte. Lo scorso anno, la coalizione vinse sostenendo l'idea progettuale del sindaco Terenziano Di Stefano. E' giusto, comunque, che ognuno decida come muoversi. Sarà il sindaco a valutare con attenzione”. Il primo cittadino ha invitato i suoi, chiaramente ritornando sull'intervento in consiglio comunale dell'esponente Mpa, a non essere “pretestuosi”. Non bisogna limitarsi a rivendicare una collocazione politica, trascurando le strategie di un'opposizione che “strumentalmente”, secondo il sindaco, la scorsa settimana non ha partecipato alla discussione in aula.

In foto il consigliere comunale civico Davide Sincero