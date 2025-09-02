Civici: "Ficarra fa politica attraverso l'Asp, va revocato"

Una sfida, quella dei civici, lanciata anche al centrodestra che è il riferimento politico in gran parte delle nomine dei manager della sanità

Gela. Gli alleati del sindaco sono decisamente compatti davanti all'affondo che in giornata è arrivato dall'Asp e dal manager Ficarra, che ha parlato di “falsità” in merito alla situazione deficitaria del sistema sanitario cittadino segnalata, ancora una volta dal primo cittadino Di Stefano e dall'assessore Franzone. I civici di “Una Buona Idea”, come già fatto da altri alleati, criticano in maniera diretta l'atteggiamento del manager. “È gravissimo che un manager nominato dalla politica minacci querele nei confronti del sindaco e dell’amministrazione comunale, colpevoli, secondo lui, di aver avuto l’ardire di evidenziare, anche con toni forti, le gravi problematiche che affliggono la sanità locale. Il compito di un dirigente sanitario non è quello di intimidire chi rappresenta il territorio ma di lavorare con serietà, professionalità e investimenti concreti per costruire una sanità d’eccellenza. Invitiamo il dottor Ficarra a lasciar perdere gli elenchi autocelebrativi e i proclami vuoti – spiegano i consiglieri comunali di “Una Buona Idea” - la realtà è sotto gli occhi di tutti. La manutenzione ordinaria, spacciata per investimento, non può essere considerata un risultato degno di vanto, soprattutto quando viene utilizzata per mascherare una drammatica carenza di personale. I servizi sanitari sono ormai al collasso e i cittadini ne subiscono quotidianamente le conseguenze”. Secondo i civici, Ficarra “fa politica” e va revocato. “Quando un manager, anziché occuparsi dell’efficienza dell’azienda sanitaria, si dedica a fare politica, è evidente che ha smarrito il senso del proprio incarico. Se ritiene di dover querelare il sindaco per aver denunciato lo stato di difficoltà dell’ospedale, allora quereli pure l’intera città e il comprensorio – aggiungono i civici - perché è tutta la comunità a vivere ogni giorno questa condizione di disagio e abbandono. Riteniamo urgente e necessario che i deputati locali prendano immediatamente posizione. Ci impegniamo a informare l’assessore regionale alla sanità e il presidente della Regione Sicilia affinché venga avviata la procedura per la revoca dell’incarico del dottor Ficarra”. Una sfida, quella dei civici, lanciata anche al centrodestra che è il riferimento politico in gran parte delle nomine dei manager della sanità.

In foto il gruppo consiliare di "Una Buona Idea"