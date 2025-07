"Civici difendono d'ufficio", opposizione: "Di Paola spartisce prebende ma cosa ha fatto per la sanità?"

"Perché non chiedono a loro stessi cosa hanno fatto quando erano consiglieri di maggioranza e non di opposizione, con la giunta Greco e con il vicesindaco e attuale primo cittadino?"

Gela. Una certa strategia bipartisan, in tema di sanità e tagli, ha tenuto giusto per qualche giorno. Le posizioni di maggioranza e opposizione si stanno progressivamente allontanando. Il parlamentare Ars Di Paola, ieri durante il dibattito in aula consiliare ha aperto l'agone e i civici, questa mattina, hanno rimandato al mittente gli affondi dell'opposizione rivolti proprio al vicepresidente Ars. Opposizione che richiama i civici ai loro doveri, amministrativi e non solo. "Puntuale come un orologio svizzero arriva la difesa d'ufficio per l'onorevole Di Paola, ma non dai cinquestelle e ci poteva stare, ma dai civici..Viene accusata un'opposizione che si era dichiarata apertamente a sostegno delle iniziative che, tutti insieme, si cerca di definire, senza bandiere politiche, senza proclami e populismi vari. È stato molto apprezzato l'intervento di Donegani, aperto e sinceramente teso all'avvio di un dialogo costruttivo con il governo regionale - dicono i consiglieri Cosentino, Pellegrino, Irti, Guastella, Cavallo, Biundo, Di Benedetto, Oliveri e Zappietro - ribadiamo la nostra distanza da chi, in questa fase, cerca lo scontro e non la costruzione di percorsi condivisi e condivisibili. I civici, oggi, dimostrano, con la loro dichiarazione, di temere le capacità di dialogo con il governo regionale, già mostrare dall'opposizione. Cercano a tutti i costi di provocarci, per allontanarci dall'eventuale azione comune, sulla quale ci eravamo già resi disponibili, mostrandoci, a loro parere, agli occhi dei cittadini, in una veste stanno cercando di cucirci addosso ma che non ci appartiene". Al gruppo di "Una Buona Idea" e al sindaco Di Stefano "dedicano" rimandi anche dell'esperienza Greco. "Si chiedono dove eravamo noi, consiglieri di opposizione? Ma hanno chiesto all'onorevole Di Paola, vicepresidente dell'Assemblea Regionale, dove sia stato lui in questi anni? A parte cercare soldi per feste e festicciole, per spartire prebende agli amici, qual è stata la sua attività sul tema sanitario? Piuttosto che chiedere ai consiglieri di opposizione - aggiungono - perché non chiedono al loro presidente della commissione consiliare sanità, esponente di "Una Buona Idea" quali risultati ha ottenuto in questo anno? Perché non chiedono a loro stessi cosa hanno fatto quando erano consiglieri di maggioranza e non di opposizione, con la giunta Greco e con il vicesindaco e attuale primo cittadino? Invitiamo i civici a riflettere, ad abbassare ancora una volta i toni, per il bene della salute dei cittadini. Noi siamo ancora disposti al dialogo, ad intraprendere azioni serie e condivise che non portino bandiere politiche e scontri di alcun genere. La salute non può essere tema di campagne elettorali".