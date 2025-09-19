Civici, "Di Stefano lasciò la giunta perché Greco voleva l'adesione al centrodestra"

Sull'attuale sindaco Di Stefano, all'epoca assessore, Greco ha precisato "che preferi' prendere la valigia e andare via" quando capi' la gravità della situazione finanziaria

Gela. Ieri, come abbiamo riportato, l'ex sindaco Lucio Greco ha fatto una disamina generale di quello che fu, con la sua amministrazione, e di ciò che prevale oggi in città, sottolineando che la sua esperienza "segnò un solco da seguire". Tra gli altri aspetti, riportandosi al dissesto, ha fatto notare che la sua amministrazione "l'ha affrontato con coraggio". Sull'attuale sindaco Di Stefano, all'epoca assessore, ha precisato "che preferi' prendere la valigia e andare via" quando capi' la gravità della situazione finanziaria. Per i civici di "Una Buona Idea", invece, quella di Di Stefano fu una decisione politica e lo ribadiscono. "I fatti sono andati in maniera totalmente diversa. Il giorno dopo le elezioni politiche, nazionali e regionali, il sindaco Lucio Greco invitò tutte le forze politiche della sua maggioranza ad aderire a partiti di centrodestra, fino al punto di chiedere a tutti gli assessori di rassegnare le dimissioni perché da accordi e interlocuzioni avuti si sarebbe costitiita una nuova maggioranza", fanno sapere i consiglieri comunali di "Una Buona Idea". Confermano che uscire dalla giunta fu l'esito di una valutazione politica così come quella di condurre un'opposizione costruttiva, in quel frangente così difficile. "Terenziano Di Stefano, per non mettere in difficoltà l'allora sindaco rassegnò le dimissioni da vicesindaco e il gruppo di "Una Buona Idea" uscì dalla maggioranza. Per il rispetto che abbiamo nei confronti della città, nonostante fossimo all'opposizione, abbiamo votato tutti quegli atti strategici, uno su tutti il passaggio a Srr e Impianti Srr, per consentire all'azienda che si occupa di rifiuti di avere un contratto e interrompere il sistema delle proroghe. Questi sono i fatti che nessun racconto fantasioso può smentire", concludono i civici.

In foto il passaggio di consegne ufficiale dall'ex sindaco Greco al successore Di Stefano