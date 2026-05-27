Civici: "Da amministrative in provincia segnali confortanti, lavorare nei territori"

È chiaro che il perno del loro progetto e della rete territoriale rimane Gela, con la sindacatura Di Stefano

Gela. Nella specificità della tornata delle amministrative appena chiusa, in provincia di Caltanissetta, i civici, fuori dai partiti ufficiali, ritengono l'esito più che soddisfacente. È chiaro che il perno del loro progetto e della rete territoriale rimane Gela, con la sindacatura Di Stefano, ma progressivamente "Spazio civico", del quale fa parte "Una Buona Idea" (gruppo storico del primo cittadino gelese), prende consistenza anche alle urne. "Le elezioni amministrative appena concluse nella provincia di Caltanissetta confermano un dato importante: il mondo civico continua a crescere e ad essere riconosciuto dai cittadini come uno strumento serio e concreto per amministrare i territori. Sempre più cittadini scelgono persone credibili, presenti e vicine ai problemi reali delle comunità, premiando l’impegno, l’ascolto e il lavoro fatto sul territorio. Questi risultati dimostrano quanto sia importante avere una rete civica capace di mettere insieme esperienze, amministratori, movimenti e cittadini che credono in una politica vicina ai territori e ai problemi reali delle comunità, come da mesi "Spazio civico" cerca di promuovere. La provincia di Caltanissetta ha bisogno di collaborazione, visione e di una nuova classe dirigente capace di lavorare unita per il bene delle comunità locali. È proprio da qui che bisogna continuare a partire", fanno sapere dal coordinamento civico. Quali fossero i candidati sui quali riponevano aspettative maggiori è presto detto. "Come coordinamento di “Spazio civico”, desideriamo rivolgere i nostri complimenti e gli auguri di buon lavoro a tutti i sindaci eletti della provincia nissena e in particolare un augurio va a Carmelo Salamone, eletto sindaco di Sutera, a Rosa Maria Izzo, eletta sindaco di Vallelunga Pratameno, e soprattutto a Sergio Villardo per il risultato ottenuto con l’elezione al consiglio comunale di Vallelunga Pratameno", concludono.