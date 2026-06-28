Civici con il sindaco, Scicolone: "Sembra che qualcuno soffra di terenzite"

Chiaro il riferimento a Donegani nelle parole dell'esponente civico

Gela. I civici di "Una Buona Idea" e quelli che a livello provinciale costituiscono la base di "Spazio civico" sono certamente convinti che l'alternativa politica al centrodestra del governo regionale possa diventare realtà insieme a un centrosinistra coeso. Il sindaco Terenziano Di Stefano lo ha spiegato ieri, nel corso di un incontro pubblico organizzato dai Giovani democratici, in città. Ha invitato tutti i leader d'area a "tracciare una linea comune". Il riferimento al parlamentare Ars Ismaele La Vardera ha però fatto scattare la molla di "PeR" e del segretario regionale Miguel Donegani, responsabile organizzativo di "Controcorrente", fondato del deputato. "Di Stefano si occupi della città, le scelte politiche spettano alle segreterie regionali", ha detto. "Ancora una volta, quanto sia facile trasformare ogni confronto in una polemica personale. non posso fare a meno di notare che qualcuno sembra soffrire di una forma acuta di "terenzite": qualsiasi dichiarazione del sindaco Terenziano Di Stefano viene interpretata come un attacco, anche quando il messaggio è semplicemente un invito all'unità e alla condivisione delle scelte politiche. Le candidature e le alleanze non possono essere il risultato di imposizioni, né di veti incrociati. Devono nascere da un confronto serio, trasparente e rispettoso tra tutte le forze politiche e civiche che intendono costruire un'alternativa credibile. Continuare ad alimentare lo scontro personale non serve a nessuno. I cittadini chiedono risposte sulle varie difficoltà che ci sono, non un continuo botta e risposta sui social", dice Giovanni Scicolone, referente provinciale di "Una Buona Idea" e dirigente di "Spazio Civico". Chiaro il riferimento a Donegani nelle parole dell'esponente civico. "Spazio Civico continuerà a lavorare per unire e non per dividere, convinto che il civismo debba essere il luogo del dialogo, della responsabilità e della costruzione di una proposta politica seria. A tutti rivolgo un appello: abbassiamo i toni e alziamo il livello del confronto. Le energie della politica devono essere impiegate per costruire un progetto condiviso e dare risposte concrete ai cittadini, non per inseguire polemiche che rischiano soltanto di indebolire chi vuole rappresentare un'alternativa", conclude Scicolone.