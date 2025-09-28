Civici avanti nel percorso comune, rete territoriale prende forma: tante entità pronte a costruire

Al tavolo, il sindaco Terenziano Di Stefano che a Mazzarino è arrivato insieme alla rappresentanza di “Una Buona Idea”

Gela. I civici, fuori dai partiti, vogliono rafforzare il “cartello” di entità che già alle provinciali degli scorsi mesi aveva mosso i primi passi. Da tempo, le interlocuzioni, come abbiamo anche riferito, sono in atto. Questa mattina, a Mazzarino, l'incontro che di fatto sancisce la nascita ufficiale della rete civica, che aveva avuto un primo step con “Territorio comune”. Sigle e movimenti di Gela, Mazzarino, Caltanissetta, Butera, San Cataldo, Sommatino, Delia e Santa Caterina Villarmosa, si sono confrontati per quello che definiscono “obiettivo comune”. Al tavolo, il sindaco Terenziano Di Stefano che a Mazzarino è arrivato insieme alla rappresentanza di “Una Buona Idea”, che con Giovanni Scicolone (referente provinciale) e con il segretario Rino Licata, ha già sottoscritto l'iniziale piattaforma programmativa di “Territorio comune”. Il percorso va avanti e questa mattina è stato sviluppato un ampio dibattito proprio sui temi del territorio e non solo. Il “cartello” civico guarda anche oltre la provincia di Caltanissetta e in consiglio provinciale c'è una rappresentanza che si rifà a questo contesto. Chiaramente, non mancano gli esponenti di “Una Buona Idea” così come quelli di “MazzarinoLab”, tra i primi fautori dello sviluppo di un percorso che non è quello dei partiti ma che certamente avrà un'evoluzione in linea con alleanze più ampie, sulla scorta del “modello Gela” che un anno fa si impose alle amministrative gelesi. Di Stefano, peraltro, non ha mai nascosto di seguire con molto interesse il cammino civico, che fece l'esordio in città proprio con “Una Buona Idea”, tra le poche formazioni fuori dai partiti a non limitarsi a meri progetti di scopo o elettorali. La rete civica è un tema che interessa, non poco, agli esponenti dell'area progressista, con in testa il vicepresidente Ars e coordinatore regionale M5s Nuccio Di Paola: nelle formazioni fuori dai partiti riscontra un punto di contatto molto importante. Non a caso, tra Di Paola e Di Stefano la condivisione di temi e di strategie, in città e non solo, non è mai mancata.