"Cittadella", strade e cantine allagate: liquami sversati a causa della pioggia

Gela. Le piogge stanno causando forti disagi anche nell'area residenziale della "Cittadella". Strade allagate, acqua finita nelle cantine e tombini che stanno rilasciando liquami, sono le principali criticità riscontrate dai residenti, che da anni segnalano l'assenza di veri servizi. Ancora oggi, ci sono state richieste di intervento inoltrate a Caltaqua che però non avrebbe ancora preso in carico l'area residenziale. "È assurdo - dice Emanuele Amato dell'associazione "Amici della Terra" che vive alla "Cittadella" - paghiamo regolarmente tutti gli oneri ma ancora dagli uffici di Caltaqua ci rispondono che non hanno in carico questa area della città". I danni sono notevoli e sarebbe necessario, pure in questo complesso residenziale, un monitoraggio complessivo, per rafforzare i sistemi di deflusso delle acque e migliorare le manutenzioni.