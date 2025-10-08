Cittadella, ancora rifiuti nelle aree del mercato: "Inaccettabile, presenteremo una denuncia"

Si tratta dei resti lasciati in prevalenza dai mercatali e di rifiuti domestici, spesso abbandonati in quella zona

Gela. I controlli e gli avvisi, che pure personalmente, il sindaco ha predisposto di recente, recandosi tra le bancarelle del mercato settimanale, pare servano a poco. Anche oggi, all'indomani del martedì di mercato, nelle aree incolte della Cittadella, dove vengono collocate le attività ambulanti, è ingente il quantitativo di rifiuti abbandonati, soprattutto plastiche di ogni tipo. Si tratta dei resti lasciati in prevalenza dai mercatali e di rifiuti domestici, spesso abbandonati in quella zona. Quel che è più grave, sono gli incendi nelle stesse aree, con plastiche e rifiuti dati alle fiamme. "È successo anche oggi e non è più tollerabile - dice Emanuele Amato dell'associazione "Amici della terra" e residente alla Cittadella - da quando il sindaco ha effettuato il sopralluogo al mercato, addirittura i rifiuti sono aumentati. Deve intervenire. È suo compito. I residenti continuano a respirare diossina. Presenteremo una denuncia. Non è più accettabile. La gente si ammala, ci sono i tumori e la situazione è fuori controllo". Amato, che più volte ha segnalato ciò che accade alla "Cittadella", ritiene che serva un monitoraggio costante, "anche attraverso un sistema di videosorveglianza".