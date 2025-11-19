Cittadella, Amato: "Furti preoccupano, servono più controlli"

Si sollecitano maggiori controlli, per prevenire vicende come quelle degli ultimi giorni

Gela. Più furti in abitazione, concentrati nell'arco di pochi giorni. Tra i residenti della "Cittadella", complesso abitativo a poca distanza da Macchitella e Marchitello, inizia a montare una certa preoccupazione. Abbiamo riferito anche del colpo messo a segno nell'abitazione del consigliere comunale del Pd Gaetano Orlando, che vive proprio alla "Cittadella". Almeno altri due furti, l'ultimo nelle scorse ore, si sarebbero verificati in altrettante abitazioni. "Spesso, le denunce presentate non hanno esito - dice Emanuele Amato dell'associazione "Amici della terra" - c'è un problema di sicurezza in questa zona e i furti sono un segnale che ci preoccupa ancora di più". Lo stesso Amato è un residente della "Cittadella" e di recente ha segnalato i disagi dovuti alla scarsa pulizia e agli effetti del mercato settimanale, che ancora adesso si ripercuotono sulle aree incolte del complesso residenziale e non solo. Si sollecitano maggiori controlli, per prevenire vicende come quelle degli ultimi giorni.